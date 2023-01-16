الزعاق: نعيش أول موسم الشبط.. يتسم بسرعة التقلبات الجوية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، نعيش الآن أول موسم الشبط، ويتسم بسرعة التقلبات الجوية وبرودة رياحه وتذبذبها، الأمر الذي يجعل للأبواب والنوافذ صوت قرقعة ويقطع أحبال الخيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من عجائب جريان #وادي_الرمة لهذه السنة جريانه في شدة البرد وسط الشتاء، آخر المربعانية وأول الشبط وسرعة جريانه، حيث قطع 650 كلم في غضون ستة أيام، واستطاع أن يعبئ خمس نقر من الثويرات وهو عادة لا يملأ إلا واحدة (نقرة الوادي).
وتابع: إن المواسم عبارة عن سمات مناخية تحدث لفترة معينة، ففي الشبط تنهض الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة، وفي المربعانية تتحرّك فيها الرياح الشمالية الباردة ومع دخول سهيل تتحرّك الرياح الملطفة.