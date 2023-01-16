الزعاق: نعيش أول موسم الشبط.. يتسم بسرعة التقلبات الجوية

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من عجائب جريان #وادي_الرمة لهذه السنة جريانه في شدة البرد وسط الشتاء، آخر المربعانية وأول الشبط وسرعة جريانه، حيث قطع 650 كلم في غضون ستة أيام، واستطاع أن يعبئ خمس نقر من الثويرات وهو عادة لا يملأ إلا واحدة (نقرة الوادي).