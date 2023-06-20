مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11431 نقطة

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، و العربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و6.67% .