المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار اليوم الخميس

من المتوقع أن تعاود السحب الركامية الرعدية نشاطها على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس، على أن تتركز بمشيئة الله بين منطقتي جازان وعسير، وبشدة أقل الباحة وشرق مكة.
ويُتوقع أن تبدأ السحب بالنمو في سماء جازان وعسير، اعتبارًا من ساعات الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات من الأمطار، تترافق بالبرق والرعد، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ومترافقة بزخات من البرد.
وتشير التوقعات إلى احتمالية تجدد النشاط الرعدي على ذات المناطق يوم الجمعة، على أن تتراجع الفرص نسبيًّا اعتبارًا من يوم السبت والله أعلم.