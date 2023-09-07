المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار اليوم الخميس

ويُتوقع أن تبدأ السحب بالنمو في سماء جازان وعسير، اعتبارًا من ساعات الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات من الأمطار، تترافق بالبرق والرعد، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ومترافقة بزخات من البرد.