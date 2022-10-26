مجموعة stc تضخ استثمار بقيمة 300 مليون دولار إضافية في STV لتسريع نمو الشركات الرقمية في الشرق الأوسط

ومنذ إطلاقها عام 2018 ، استثمرت STV في مجموعة من شركات التكنولوجيا في عدد من القطاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على الفرص المتاحة مع وجود فجوة بين العرض والطلب الرقمي في الصناعات الكبيرة تقليديًا مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية و التقنيات المالية، وذلك من أجل مضاعفة هذه الفرص ودعم شركاتها الناشئة الحالية، كما قامت STV بتوسيع فريقها إلى أكثر من 20 شخصية احترافية متنوعة الخلفيات، بما في ذلك التكنولوجيا والاستثمارات والعمليات.