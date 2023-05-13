محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بمقيم في الشرقية لترويجه "الشبو"

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بمقيم في الشرقية لترويجه "الشبو"
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الشبو

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