ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني له وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، ومسيرة الخير والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.
وجدّد ملك المغرب بهذه المناسبة اعتزازه بما يربط الأسرتين الملكيتين من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع البلدين الشقيقين من روابط وطيدة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل.
كما بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعا فيه الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وطول العمر، ويلهم سموه التوفيق والسداد في مهامه السامية.