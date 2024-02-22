ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

كما بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعا فيه الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وطول العمر، ويلهم سموه التوفيق والسداد في مهامه السامية.