"الإرشاد البيطري" بالطائف يُنفِّذ حملات إرشادية لـ2442 مشاركًا بمهرجان الهجن

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن فِرق الإرشاد البيطري قامت بنشر العديد من المواد التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى الزوار والمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن حول كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الهجن، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. واستهدفت الفرق حتى الآن 2442 زائرًا ومشاركًا.