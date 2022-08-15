"الإرشاد البيطري" بالطائف يُنفِّذ حملات إرشادية لـ2442 مشاركًا بمهرجان الهجن

نفَّذت فِرق الإرشاد البيطري، ممثلة في إدارة الزراعة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، حملات إرشادية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، شملت 2442 زائرًا ومشاركًا.
وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن فِرق الإرشاد البيطري قامت بنشر العديد من المواد التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى الزوار والمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن حول كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الهجن، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. واستهدفت الفرق حتى الآن 2442 زائرًا ومشاركًا.
وأكد "القاضي" أهمية الإرشاد البيطري، ودوره الفعال في المحافظة على سلامة الهجن المشاركة، والحرص على استمراريتها في ميدان السباق، وذلك من خلال إيصال الممارسات الصحيحة والمعلومات عبر الزيارات الميدانية لفِرق الإرشاد البيطري بواسطة منشورات مطبوعة، إضافة إلى تقديم شروحات متنوعة، والرد بشكل مباشر على جميع الاستفسارات الواردة من مُلاك الهجن.
وبيَّن "القاضي" أن خدمات الثروة الحيوانية المقدَّمة بمهرجان ولي العهد للهجن مستمرة خلال فترة توقُّف السباقات استعدادًا للمرحلة النهائية من المهرجان؛ إذ تبذل الفِرق الميدانية جهودها في عمليات الاستقصاء الوبائي، وإصدار الشهادات الصحية، والاستقصاء الحشري، ومكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى أعمال الإرشاد البيطري.. مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مكتبًا بميدان الهجن لتيسير وسهولة تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمشاركين.