في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وضمّت قائمة المتهمين أيضاً، مواطناً ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل وإشعالها والهروب من الموقع دون تضررها، كما تمّ القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.