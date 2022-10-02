في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، ضبط 4 مواطنين قاموا بتزييف أوراق نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرين لهم، وضبطت بداخلهما أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة ومركبة مسروقة.
وشملت قائمة المتهمين وفق الأمن العام مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، ومخالفاً لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر أنه تم القبض على 5 مقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع فيديو في أحد الطرق العامة؛ نتيجة خلافات سابقة بينهم في بلادهم.
وضمّت قائمة المتهمين أيضاً، مواطناً ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل وإشعالها والهروب من الموقع دون تضررها، كما تمّ القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.