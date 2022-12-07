"السويلم": زيارة الرئيس الصيني للمملكة تأتي في توقيت حساس وتبرهن على قوة السعودية

وأشار "السويلم " إلى أن الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات الرسمية بين قيادة البلدين، منوهًا إلى ما حظيت به زيارة سمو ولي العهد إلى الصين عام 2019 التي تم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين، في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.