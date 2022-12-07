"السويلم": زيارة الرئيس الصيني للمملكة تأتي في توقيت حساس وتبرهن على قوة السعودية

أكد المستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم، أن زيارة الرئيس الصيني للمملكة تتوج العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشهد تطورًا مميزًا ووثيقًا، مشيرًا إلى أنها تسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وبين "السويلم" في تصريح صحفي لـ"سبق" أن الزيارة تأتي بتوقيت مهم وحساس ودقيق في مرحلة من زمن التاريخ، والتي يشهد العالم فيه حروبًا وأزمات اقتصادية؛ حيث تؤكد الزيارة القوة التي تمتلكها السعودية في التأثير وصناعة التغيير كمحرك اقتصادي عالمي وقوة سياسية لرسم خارطة الطريق في المنطقة والعالم.
وأوضح "السويلم" أن الزيارة الحالية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة؛ تجسد حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الإستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة، لافتًا إلى أن انعقاد ثلاث قمم تزامنًا مع الزيارة هي "السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية"؛ يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.
وأشار "السويلم " إلى أن الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات الرسمية بين قيادة البلدين، منوهًا إلى ما حظيت به زيارة سمو ولي العهد إلى الصين عام 2019 التي تم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين، في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والأبعاد التي ستعزّزها الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني للمملكة؛ أشار السويلم إلى أن الصين احتلّت مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات؛ إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ العام 2018؛ حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في العام 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال؛ منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات السعودية في الصين بلغت 8.6 مليارات ريال، وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية العام 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية العام 2021، موضحًا أن الصين حليف اقتصادي للمملكة، وتمثل الزيارات بين كبار المسؤولين حلقة الوصل لتعزيز التبادل والتعاون لما فيه الخير وتحقيق المصالح المشتركة.
وعبر المستشار الإعلامي عن أمله في أن تحقق هذه الزيارة الأهداف التي تتطلع لها الشعوب في تنمية الاقتصاد والتصدي لخطر الإرهاب الذي تتبناه بعض الدول بالمنطقة، وأن ترسم خارطة الطريق لبناء قوة اقتصادية واعدة بالمنطقة تقودها السعودية والصين.