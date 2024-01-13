"القحطاني" يحقّق جائزةَ أفضل ورقة علمية في مؤتمر "مستقبل التعليم" بماليزيا

حقّق أحمد آل ناجي القحطاني، عضوُ هيئة التدريب بالكلية التقنية بأبها وطالب الدكتوراه، جائزةَ أفضل ورقة علمية في مؤتمر مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الخامسة الذي نظمته كلية التربية بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا.
يذكر أن القحطاني قدّم بحثًا رائدًا عن تصميم وإدارة المناهج الرقمية في أنظمة التعليم "LCMS".
وجاء هذا البحث متوافقًا مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومعزّزًا للتحول الرقمي في التعليم، وفاتحًا آفاقًا جديدة للاقتصاد المعرفي والتحول الذكي.
من جانبه عبّر عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، عن سعادته بتحقيق أحمد آل ناجي القحطاني عضو هيئة التدريب بالكلية هذا الإنجازَ العلمي الكبير، الذي يؤكّد أن أبناءَ هذا الوطن الغالي حاضرون في جميع هذه المحافل والمؤتمرات العالمية، وقدّم التهنئةَ للقحطاني على هذه المشاركة الرائعة المتميزة.
وأوضح الباحث "آل ناجي" أن المشروعَ عبارةٌ عن تصميم مقرّرات لغة إنجليزية رقمية وإدارتها على منصة أنظمة إدارة التعلم "LCMS"، باستخدام الذكاء الاصطناعي.