"القحطاني" يحقّق جائزةَ أفضل ورقة علمية في مؤتمر "مستقبل التعليم" بماليزيا

من جانبه عبّر عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، عن سعادته بتحقيق أحمد آل ناجي القحطاني عضو هيئة التدريب بالكلية هذا الإنجازَ العلمي الكبير، الذي يؤكّد أن أبناءَ هذا الوطن الغالي حاضرون في جميع هذه المحافل والمؤتمرات العالمية، وقدّم التهنئةَ للقحطاني على هذه المشاركة الرائعة المتميزة.