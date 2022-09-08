وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة لخدمة السجناء

وعملت الوزارة على تفعيل المحاكمة عن بُعد بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، التي تتيح إجراءات التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة، في عملية إلكترونية متكاملة؛ بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي.