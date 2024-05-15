موسم الحج.. 43 جهة حكومية ومسانِدة تستعرض التأثيرات المناخية المتوقعة على المشاعر المقدسة

ينظم المركز الوطني للأرصاد غد بمقره الرئيس في جدة، ورشة علمية بعنوان "الأثر المناخي في حج 1445هـ"؛ لاستعراض أبرز التأثيرات المناخية على المشاعر المقدسة بمشاركة 43 من الجهات المعنية الحكومية والميدانية والمساندة العاملة في موسم الحج لهذا العام.
وتهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المشاركة على أحدث التقارير المناخية والتنبؤات الجوية والسيناريوهات والآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج؛ للإسهام في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والاستفادة من المعلومات المناخي، وذلك في إطار رفع الجاهزية واستعداد المركز لأعمال حج هذا العام.
ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير كل الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، النموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.
كما يجنّد المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية خلال موسم الحج من كل عام عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقدم برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام ويقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة إلى رسائل توعوية بعدة لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس.
إضافة إلى ذلك يعمل المركز على تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس، مع عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة وإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية.