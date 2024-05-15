موسم الحج.. 43 جهة حكومية ومسانِدة تستعرض التأثيرات المناخية المتوقعة على المشاعر المقدسة

ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير كل الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، النموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.