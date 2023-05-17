"فيصل بن فرحان" يؤكّد على بذل كافة الجهود لترسيخ إعلان جدة الخاص بحماية المدنيين بالسودان

واستعرض الاجتماعُ أهمَّ ما تضمّنه إعلان جدة؛ ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان؛ حيث أكد الوزير بن فرحان على بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق، وحثّ طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جادّ؛ مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وسلامة ووحدة أراضيه.