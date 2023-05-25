أستاذ جامعي سعودي بميشغيان ينال براءة اختراع أمريكي.. خطوة مهمة ضد السرطان

يذكر أن الضامن يشغل إلى جانب مهامه، منصب نائب مدير الأبحاث في كلية الطب في الجامعة، وأشرف على 5 طلاب في مرحلة الدكتوراه، وطالبين في مرحلة الماجستير، وأكثر من 15 طالباً في مرحلة البكالوريوس، كما يستقبل بعض المتدربين لمدة 8 أسابيع من المرحلة الثانوية، بحكم اهتمامه بتدريب باحثين المستقبل في المختبر، محفزاً إياهم أن صناعة العالم تحتاج وقت طويل، كما شارك في 15 مؤتمراً على مستوى العالم، وعضوية عدد من اللجان الاستشارية في الجامعة تعمل على تطوير الأبحاث وتبادل الخبرات مع باحثين في دول مثل مصر والبيرو.