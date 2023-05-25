أستاذ جامعي سعودي بميشغيان ينال براءة اختراع أمريكي.. خطوة مهمة ضد السرطان

حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان، الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.
وقال "الضامن": "تصف براءة الاختراع الحالية تطوير تقنية حديثة تعمل على استهداف بروتين مناعي يتواجد بتركيز عالٍ على سطح خلايا جهاز المناعة في الحالات المرضية المزمنة، مثل حالة مرض السرطان وعند التعرض لميكروبات محددة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة، طفيل الملاريا، والبكتيريا التي تسبب مرض السل، تسبب أمراض مزمنة".
وأضاف: "البروتين المستهدف في هذا المشروع يسمى CRACC، وأبحاثنا أثبتت أن بروتين CRACC يتواجد بتركيز عالٍ على سطح خلايا جهاز المناعة في الحالات السرطانية، ويقوم هذا البروتين على تثبيط عمل خلايا جهاز المناعة ما يساعد على انتشار السرطان".
وأردف: "ولترجمة هذا الاكتشاف لعلاج مناعي، ولإثبات أن منع عمل بروتين CRACC يحفز خلايا جهاز المناعة ضد السرطان، قمنا بتطوير بروتين مناعي أسميناه CRACC-Fc Fusion protein، حيث يقوم CRACC-Fc fusion على منع عمل بروتين CRACC داخل خلايا جهاز المناعة في الكتلة السرطانية".
وشدد على أن أبحاثه المنشورة أثبتت فعالية بروتين CRACC-Fc fusion وقدرته على تحفيز عمل الخلايا المناعية.
وتابع "الضامن" أنه استخدم بروتين CRACC-Fc fusion كذلك مع لقاحات موجهة ضد سرطان القولون (Ad5-CEA+CRACC-Fc) وضد فيروس المناعة المكتسبة (Ad5-HIV/Gag+CRACC-Fc)، وأثبت قدرته على زيادة فعالية اللقاحات.
يذكر أن الضامن يشغل إلى جانب مهامه، منصب نائب مدير الأبحاث في كلية الطب في الجامعة، وأشرف على 5 طلاب في مرحلة الدكتوراه، وطالبين في مرحلة الماجستير، وأكثر من 15 طالباً في مرحلة البكالوريوس، كما يستقبل بعض المتدربين لمدة 8 أسابيع من المرحلة الثانوية، بحكم اهتمامه بتدريب باحثين المستقبل في المختبر، محفزاً إياهم أن صناعة العالم تحتاج وقت طويل، كما شارك في 15 مؤتمراً على مستوى العالم، وعضوية عدد من اللجان الاستشارية في الجامعة تعمل على تطوير الأبحاث وتبادل الخبرات مع باحثين في دول مثل مصر والبيرو.