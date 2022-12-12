"أبشر" تنفذ أكثر من 1.7 مليون عملية خلال نوفمبر

نفذت وزارة الداخلية، عبر منصتها الإلكترونية "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 1,750,000 عملية، عبر خدماتها الإلكترونية التي تجاوزت (350) خدمة يستفيد منها أكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ وذلك بمعدل يقارب من 60 ألف عملية يوميًا وفّرت للمواطنين والمقيمين خدمات إلكترونية ميسرة وآمنة لم يحتاجوا فيها إلى زيارة مقار قطاعات الوزارة.