الأحساء تتصدر أعلى درجة حرارة في المملكة

لا يزال شرق المملكة العربية السعودية يتأثر بموجة حارة منذ مطلع يوليو الحالي؛ بحيث ارتفعت معها درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتَصدرت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 48 درجة مئوية بحسب محطات الرصد الجوي المأهولة الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد.
وتشير المخرجات الحاسوبية المطورة في مركز "طقس العرب" إلى أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض في سائر المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء خلال الأيام القادمة، وتتراوح ما بين 45- 47 درجة مئوية؛ على أن تتأثر المنطقة بموجة حارة أكثر قوة منتصف الأسبوع القادم تُقَارِب معها درجات الحرارة 50 درجة مئوية بمشيئة الله.
يُذكر أن درجات الحرارة ترتفع بشكل طبيعي في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف إلى نهاية الأربعينيات المئوية؛ ومرد ذلك إلى الطبيعة التضاريسية التي تتمتع بها شرق المملكة، وهي منطقة منخفضة وقريبة من مستوى سطح البحر؛ لذلك هي مسرح لنشاط المنخفضات الحرارية؛ وبالتالي تستحوذ على الحرارة العالية.