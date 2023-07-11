الأحساء تتصدر أعلى درجة حرارة في المملكة

وتشير المخرجات الحاسوبية المطورة في مركز "طقس العرب" إلى أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض في سائر المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء خلال الأيام القادمة، وتتراوح ما بين 45- 47 درجة مئوية؛ على أن تتأثر المنطقة بموجة حارة أكثر قوة منتصف الأسبوع القادم تُقَارِب معها درجات الحرارة 50 درجة مئوية بمشيئة الله.