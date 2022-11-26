"التواصل الاستراتيجي" في الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي الخليجي بالكويت

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، عبدالرحمن بن سلطان السلطان؛ أن برنامج التعايش الإعلامي يهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، وذلك من أجل الإسهام في تطوير القدرات الإعلامية العسكرية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.