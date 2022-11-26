"التواصل الاستراتيجي" في الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي الخليجي بالكويت

شاركت الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، في برنامج "التعايش الإعلامي العسكري الخليجي"، الذي استضافته القوات المسلحة بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 20 - 24 نوفمبر الجاري.
وترأس وفد وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان.
وشارك في البرنامج: الإدارات المختصة بالتواصل والتوجيه المعنوي بوزارات الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقسم الإعلام العسكري بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقسم التوجيه المعنوي بالقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وشمل البرنامج محاضرات وندوات وزيارات إعلامية مختصة، وعقد ندوة "التواصل الاجتماعي"، وورشة عمل لتبادل التجارب والخبرات، وعرضًا مرئيًّا عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الدفاع الكويتية في نادي ضباط الجيش، وزيارة وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، ووزارة الإعلام الكويتية، وتلفزيون وإذاعة الكويت.
وتضمّن البرنامج زيارة مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني الكويتي، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية.
وأكّد مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، عبدالرحمن بن سلطان السلطان؛ أن برنامج التعايش الإعلامي يهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، وذلك من أجل الإسهام في تطوير القدرات الإعلامية العسكرية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدّد السلطان على أهمية تفعيل برامج التعايش الإعلامي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، ودورها في الإسهام بتطوير القدرات التواصلية العسكرية، بوصفها فرصة لمزيد من تعزيز التعاون وتفعيل البرامج المشتركة؛ مما يحقّق الأهداف الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك.
يذكر أن الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية قد استضافت برنامج التعايش الإعلامي الخليجي في شهر أكتوبر الماضي في الرياض.