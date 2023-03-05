القنفذة تودع "الحربي" شهيد الواجب.. ونائب المحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

نيابة عن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، أدَّى وكيل المحافظة طراد بن فهد الشريف، مساء اليوم الأحد؛ الصلاةَ على شهيد الواجب "محمد علي أحمد راجح الحربي"؛ حيث كان شهيد الواجب الحربي قد استُشهد أثناء تأديته واجبَه في الذَّوْد عن الدين والوطن على الحد الجنوبي.
وتفصيلًا: أدَّى الصلاةَ مع نائب المحافظ، رئيسُ مركز خميس حرب، ومنسوبو شرطة المحافظة، ومنسوبو قيادة القطاع الغربي، يتقدَّمهم قائد القطاع الغربي العميد خالد الحارثي، وجمعٌ غفير من وجهاء وأعيان وأهالي مركز خميس حرب، شرق القنفذة، والمنطقة. كما نقل نائب المحافظ تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائب أمير المنطقة، لذوي الشهيد.
وقال نائب محافظ القنفذة: إن الشهيد نال شرف شهادة العزة والكرامة، باذلًا روحَه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف، مدافعًا عن دينه وعن ثرى بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبَّل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، معربين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، معبرين عن سعادتهم كأسرة بأن شقيقهم "محمد" قدّم حياته فداء للوطن، ويحسبونه شهيدًا بإذن الله، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لتراب هذا الوطن الغالي ضد أي معتدٍ غاشم، داعين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
يذكر أن محافظة القنفذة ودّعت شهيدها شهيد الواجب محمد الحربي، بحضور جمع غفير من قبيلة حرب والقبائل المجاورة، والأعيان ووجهاء المحافظة. وقدم قائد القطاع الغربي العميد خالد الحارثي تعازيَ القيادة الرشيدة، حفظهم الله تعالى وأمدّ الله في أعمارهم وأبقاهم ذخرًا للجميع، سائلًا الله تعالى أن يتقبَّل الشهيد بواسع رحمته مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.