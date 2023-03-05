القنفذة تودع "الحربي" شهيد الواجب.. ونائب المحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، معربين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، معبرين عن سعادتهم كأسرة بأن شقيقهم "محمد" قدّم حياته فداء للوطن، ويحسبونه شهيدًا بإذن الله، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لتراب هذا الوطن الغالي ضد أي معتدٍ غاشم، داعين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.