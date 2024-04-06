خلال الربع الأول لـ 2024.. "سعود الطبية" تقدم 375 ألف وجبة غذائية للمستحقين

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ممثلة بإدارة التغذية، عن تقديم قرابة 375 ألف وجبة غذائية للمرضى المنومين (الإفطار- الغداء- العشاء)، ولمستحقي الوجبات من المرافقين والمناوبين، خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي.
وأوضح مدير إدارة التغذية بالإنابة عبدالرحمن البراك أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في: قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية.
وأضاف أنه يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق، عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها عن طريق استبيان يتم تطبيقه دوريًا ويحلل إحصائيًا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة، لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.