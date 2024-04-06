خلال الربع الأول لـ 2024.. "سعود الطبية" تقدم 375 ألف وجبة غذائية للمستحقين

وأضاف أنه يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق، عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها عن طريق استبيان يتم تطبيقه دوريًا ويحلل إحصائيًا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة، لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.