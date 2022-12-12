المملكة تحقق جائزة عالمية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022

حصدت المملكة اليوم جائزةً عالميةً في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022، في دورته التاسعة عشرة، التي أقيمت في دولة كولومبيا، خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر الجاري، خلال مشاركة المملكة في المسابقة، ممثلة في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بعد منافسة مع 264 طالباً وطالبةً من 44 دولةً حول العالم.
وفاز الطالب مازن الشخص، الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء، بميدالية برونزية، متوجاً رحلة تدريب وتأهيل واستعداد في "موهبة"، تلقى خلالها 1470 ساعة تدريبية .
وشاركت المملكة في المنافسات بالمنتخب السعودي للعلوم للناشئين، الذي ضم ستة طلاب وطالبات، هم: مازن الشخص، والحسن الصليبيخ الصف الأول الثانوي، من تعليم الشرقية، والطالب حمزة يوسف الصف الأول الثانوي، من تعليم جدة، والطالبة ميرال أبونواس الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم جدة، والطالب محمد آل إدريس الصف الثالث المتوسط، من إدارة تعليم الرياض، والذين تلقى كل منهم 1470 ساعة تدريبية في "موهبة"، والطالبة سهى السلامة الصف الثالث المتوسط، من تعليم الرياض، والتي تلقت 1120 ساعة تدريبية .
وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، التي تقام بشراكة استراتيجية تكاملية مع وزارة التعليم، فيما بلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد منذ عام 2015م، 24 جائزة، من بينها: ميدالية ذهبية، و21 برونزية، وفضيتان.
ويعد أولمبياد العلوم الدولي للناشئين مسابقة سنوية فردية وجماعية، تُعقد في مجال العلوم الطبيعية للطلبة الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا في ديسمبر من العام الذي يُعقد فيه هذا الأولمبياد، ويشمل ثلاثة اختبارات، تتضمن اختياراً من متعدد، واختبار أسئلة ممتدة، واختباراً عملياً.