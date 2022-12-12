المملكة تحقق جائزة عالمية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022

وشاركت المملكة في المنافسات بالمنتخب السعودي للعلوم للناشئين، الذي ضم ستة طلاب وطالبات، هم: مازن الشخص، والحسن الصليبيخ الصف الأول الثانوي، من تعليم الشرقية، والطالب حمزة يوسف الصف الأول الثانوي، من تعليم جدة، والطالبة ميرال أبونواس الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم جدة، والطالب محمد آل إدريس الصف الثالث المتوسط، من إدارة تعليم الرياض، والذين تلقى كل منهم 1470 ساعة تدريبية في "موهبة"، والطالبة سهى السلامة الصف الثالث المتوسط، من تعليم الرياض، والتي تلقت 1120 ساعة تدريبية .