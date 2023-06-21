"أمانة الرياض" تُتيح خدمة التصريح الإلكتروني للذبح المؤقت في المطابخ خلال عيد الأضحى

ولفتت في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى أن آخر موعد للتقديم على التصريح هو 5 ذي الحجة الجاري مستهدفة توفير مواقع متعدّدة لخدمة السكان، والقرب من مختلف الأحياء السكنية، وتعزيز التحوّل الرقمي في الخدمات البلدية وتقديم حلول تقنية تسهّل وصول السكان إلى الخدمات البلدية.