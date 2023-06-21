محليات

"أمانة الرياض" تُتيح خدمة التصريح الإلكتروني للذبح المؤقت في المطابخ خلال عيد الأضحى

بهدف توفير مواقع متعددة لخدمة السكان والقرب من مختلف الأحياء السكنية
أمانة منطقة الرياض

أمانة منطقة الرياض

أتاحت أمانة الرياض خدمة التصريح الالكتروني للذبح المؤقت في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى لعام 1444هـ.

وقالت الأمانة خدمةً لسكان #الرياض، وبخطوات ميسّرة يمكنكم الآن إصدار تصريح الذبح المؤقت في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق #مدينتي.

ولفتت في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى أن آخر موعد للتقديم على التصريح هو 5 ذي الحجة الجاري مستهدفة توفير مواقع متعدّدة لخدمة السكان، والقرب من مختلف الأحياء السكنية، وتعزيز التحوّل الرقمي في الخدمات البلدية وتقديم حلول تقنية تسهّل وصول السكان إلى الخدمات البلدية.

أمانة الرياض
عيد الأضحى المبارك

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