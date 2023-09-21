سيول وصواعق.. إنذارات حمراء وبرتقالية وصفراء ينبّه بها "الأرصاد" 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بخصوص مدينة جازان؛ حيث يُتوقع أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، حتى العاشرة مساء اليوم.