عن ازدحام الشاحنات على الطرق.. كاتبان: 4 حلول مرورية وقطارات لنقل البضائع بين مدينتين

ويرصد "الزامل" جوانب مشكلة ازدحام الطرق، ثم يستدرك ويقول: "إن مبادرة تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض تعد واحدة من الحلول لتخفيف حجم الازدحام المروري في المدينة ولا سيما في مداخل المدينة ومحاور الحركة الرئيسة.. ومع ذلك، لن تكون هذه المبادرة كافية دون إدارة متكاملة لحركة الشاحنات داخل المدينة ترتبط في نطاق زماني ومكاني؛ فمن الملاحظ أن الكثير من شاحنات النقل، وشاحنات النفايات، وعربات الشحن الثقيل تجوب الشوارع حتى في أوقات الذروة وهو ما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية واختناقات في مداخل ومخارج الطرق الشريانية..هذا يحدث على الرغم أن هذه الشاحنات يمكن أن تستخدم طرق أخرى رديفة وفي أوقات مختلفة بعيدا عن أوقات الذروة".