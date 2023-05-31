ضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في الرياض والمدينة ومكة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تمّ ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والمصرية والصومالية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.