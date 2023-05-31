محليات

ضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في الرياض والمدينة ومكة

"الأمن البيئي" يدعو إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على الحياة الفطرية
ضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في الرياض والمدينة ومكة
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثمانية مُخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تمّ ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والمصرية والصومالية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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