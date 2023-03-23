"حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي".. تقنية جديدة لخدمة المصلين والزائرين

وتساعد خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية, قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه, والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعاً داخل المسجد النبوي, وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية, وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية, والساحات الغربية الجديدة, وفي السطح؟