"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك.
وفي التفاصيل، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدركة. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على أضم وميسان والطائف، وأمطارًا خفيفة على بحرة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وجريان السيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع. وتشهد أمطارًا متوسطة على وادي الفرع والحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.