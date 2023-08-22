"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية

وفي التفاصيل، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدركة. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على أضم وميسان والطائف، وأمطارًا خفيفة على بحرة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.