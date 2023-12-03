"الجهني": أجواء غائمة ومميزة على مكة في الساعات المقبلة مع تحسن فرص الأمطار

توقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن تسود أجواء غائمة ومميزة على عموم منطقة مكة المكرّمة خلال الساعات المقبلة، مع تحسن فرص الأمطار.
وأضاف الجهني، أن الحالة العامة تشهد نشاطاً رعدياً جيداً قُبالة سواحل جدة بوسط البحر الأحمر.
وكان قد كشف المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت سحباً رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وداخل البحر بمحاذاة المحافظتين الساحليتين جدة والليث.
ودعا المركز إلى متابعة مستجدات الطقس عبر متابعة صفحة الإنذار المبكر، وموقع المركز الوطني للأرصاد.