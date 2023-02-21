أكثر من 1.8 مليون عملية نفّذتها "أبشر" في يناير الماضي

أما الخدمات الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فتم تنفيذ 8397 إصدارًا لسجل الأسرة، و26201 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و82769 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28439 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و5817 تعريفًا بأفراد الأسرة.