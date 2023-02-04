ازدياد تأثر المملكة بالمُرتفع السيبيري وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة
يُشير آخر خرائط تنبؤات المُحاكاة الحاسوبية التي تُحاكي قيم الضغط الجوي إلى توقعات بتزايد تأثر المملكة، بما يُسمى المُرتفع الجوي السيبيري؛ ما يؤدي إلى انخفاضٍ ملموسٍ على درجات الحرارة في مناطق عِدّة من المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ في درجات الحرارة بمناطق: الرياض والقصيم وحفر الباطن والمناطق الداخلية من المنطقة الشرقية، بحيث تكون درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، ويسود طقسٌ باردٌ نسبياً نهاراً في المناطق الشمالية، ولطيفٌ في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة أحياناً على المنطقتيْن الشرقية وجنوب الرياض تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.
ومن المُتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها ليلاً، ويكون بذلك الطقس بارداً في المناطق الشمالية وحائل والقصيم وشمال المدينة المنوّرة والرياض وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية، بل يكون شديد البُرودة فجراً فوق المُرتفعات الشمالية، بحيث من المُحتمل أن تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في القمم الجبلية وتشكُّل الصقيع في تلك المناطق.