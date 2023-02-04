ازدياد تأثر المملكة بالمُرتفع السيبيري وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ في درجات الحرارة بمناطق: الرياض والقصيم وحفر الباطن والمناطق الداخلية من المنطقة الشرقية، بحيث تكون درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، ويسود طقسٌ باردٌ نسبياً نهاراً في المناطق الشمالية، ولطيفٌ في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة أحياناً على المنطقتيْن الشرقية وجنوب الرياض تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.