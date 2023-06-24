أمانة المدينة المنورة توزع ألف مظلة شمسية لزوار المسجد النبوي

وزعت أمانة منطقة المدينة المنورة، أكثر من ألف مظلّة شمسية على ضيوف الرحمن والزوار، بهدف حمايتهم من حرارة الشمس.
يأتي ذلك ضمن مبادرات أمانة المدينة المنورة مع مبادرة خير المدينة، وفي ظلّ ما تشهده الأجواء من ارتفاع لدرجات الحرارة.
وأكّدت أمانة المنطقة، اليوم السبت، التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية، بمشاركة أكثر من مئة متطوع ومتطوعة، في توزيع المظلات في مواقع عدة، شملت المنطقة المركزية ومنطقة مسجد الميقات، في إطار ما تسعى له الأمانة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.
يذكر أن أمانة المدينة المنورة تشارك في مبادرات وقف "خير المدينة"؛ لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية الذي تضطلع به جميع القطاعات الحكومية جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص والقطاع الثالث.
وتتضمن الأنشطة الخيرية والبرامج الاجتماعية مجموعة متنوعة؛ تشمل: تدريب وتأهيل المتطوعين لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف.