أمانة المدينة المنورة توزع ألف مظلة شمسية لزوار المسجد النبوي

وأكّدت أمانة المنطقة، اليوم السبت، التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية، بمشاركة أكثر من مئة متطوع ومتطوعة، في توزيع المظلات في مواقع عدة، شملت المنطقة المركزية ومنطقة مسجد الميقات، في إطار ما تسعى له الأمانة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.