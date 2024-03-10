أمراء المناطق يهنّئون القيادةَ الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع الأميرُ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وسأل المولى، سبحانه، أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات. كما رفع التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى، سبحانه، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات. وسأل الله، سبحانه، أن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
كما رفع أميرُ منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة يوم العَلم.
وأكّد سموه أن علم المملكة راية عز وشموخ ورمزية عدل وقوة، كُتبت عليه راية التوحيد ورسالة الإسلام والسلام، ونُقش عليه السيف دلالة العدل والأمن، مضيفًا أن الاحتفاء به تعزيز لمكانته واستذكار لبطولات توحيد هذه البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه الله. وسأل سموُّه اللهَ سبحانه أن يديم لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها، وأن تبقى راية التوحيد خفّاقة للأبد.
ورفع أميرُ منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ودعا اللهَ تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار. كما رفع أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده أعوامًا عديدة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.
ورفع أميرُ منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأكد ما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من عناية واهتمام بالمواطنين والمقيمين؛ لخدمتهم في هذا الشهر الفضيل.
وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، وأن يرزقنا شكر نعمته ويعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًّا ونصرًا وتمكينًا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله، كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء.
ورفع أميرُ منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.
وقال: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدّكم بموفور الصّحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنَها وازدهارَها في ظلّ القيادة الحكيمة". كما رفع التهنئةَ لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أن أرفع لسموّكم أصدق معاني التهاني والتّبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وازدهارها في ظلّ القيادة الرشيدة".
ورفع أميرُ منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "يسرني أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، أصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ".
ودعا أمير منطقة الباحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة والمملكة تنعم برؤية ثمار ما يطمحون إليه من نهضة وعز وتمكين لهذا الوطن، وأن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بموفور الصحة والعافية.
كما رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ودعا المولى أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالخير واليمن في ظلهما.
ورفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال، في تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظلّ قيادتكم الحكيمة.
كما رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال: يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أن أرفع لسموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
كما رفع أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسأل المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره. كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، سائلًا الله جلّ وعلا أن يوفقه لكل ما يخدم الوطن وأبناءه ويدعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.