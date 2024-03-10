أمراء المناطق يهنّئون القيادةَ الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع الأميرُ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وسأل المولى، سبحانه، أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات. كما رفع التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى، سبحانه، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات. وسأل الله، سبحانه، أن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.