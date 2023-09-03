"الهادئ" يشتعل بـ"النينو".. "العصيمي": موسم مختلف و4 نتائج وسيول

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن المحيط الهادئ الاستوائي يشتعل بسبب حالة النينو، ويسجل أعلى درجات الحرارة منذ 8 سنوات؛ مشيرًا إلى أنه في شرق "الهادئ" تحديدًا تُسَجّل درجات الحرارة الأعلى منذ 26 عامًا؛ مبينًا أن نتائج ذلك لا تتعلق فقط بالأمطار؛ ولكن يترتب عليها الكثير من الأحداث المناخية، بإذن الله.
وأوضح "العصيمي"، أن من نتائج هذا الاشتعال الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، "نشاط مطري مبكر في الخريف"، و"موجات سيول في بعض المناطق"، وشتاء شديد البرودة بسبب الاندفاع المباشر للكتل القطبية الباردة"، و"فرص تساقط ثلوج مرتفعة هذا الموسم في مناطق غير معتادة".
وتابع: عبر حساب على "إكس"- "تويتر" سابقًا: "الموسم القادم بإذن الله يختلف عن مواسم كثيرة في أجوائه وأحداثه وتقلباته، والله أعلم".