"الهادئ" يشتعل بـ"النينو".. "العصيمي": موسم مختلف و4 نتائج وسيول

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن المحيط الهادئ الاستوائي يشتعل بسبب حالة النينو، ويسجل أعلى درجات الحرارة منذ 8 سنوات؛ مشيرًا إلى أنه في شرق "الهادئ" تحديدًا تُسَجّل درجات الحرارة الأعلى منذ 26 عامًا؛ مبينًا أن نتائج ذلك لا تتعلق فقط بالأمطار؛ ولكن يترتب عليها الكثير من الأحداث المناخية، بإذن الله.