متعب العنزي: المملكة تملك منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار في الأشخاص تستند إلى القوانين المحلية والاتفاقيات الإقليمية والدولية

وقال العنزي إنه على الصعيد الإقليمي، وقعت المملكة 7 اتفاقيات إقليمية، يتصدرها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، كما انضمت على الصعيد الدولي إلى 6 اتفاقيات تتصدرها "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" لعام 2000م، كما حققت تحسنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.