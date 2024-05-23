"السديس" يطلق 120 مبادرة ومئات البرامج لتحقيق الريادة الدينية العالمية للمملكة

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، اليوم الخميس، خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، والتي وصفها رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بأنها أكبر خطة تشغيلية دينية للرئاسة.
وتتضمن تلك الخطة عدة محاور رئيسة، وعلى رأسها محورية خدمة الضيف، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن دينيا، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، وإطلاق 120 مبادرة إثرائية دينية متنوعة في موسم الحج.
وقال رئيس الشؤون الدينية، اليوم، خلال تدشين الخطة بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة: إن خطة الرئاسة لهذا العام تعد الأكبر، بعد استحداث الرئاسة بتخصصاتها الدينية البحتة.
وأوضح أن الخطة هي نتاج عمل فريق الرئاسة من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة، عطفًا على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية، في تناغم وتكامل مع مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين، التي تتكاتف وتتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف "السديس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، يوليان خدمة ضيوف الرحمن كل الاهتمام، ويتابعان كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والتأكيد على ريادة المملكة الدينية العالمية ونشر تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال.
وأكد أن الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، معلنًا إطلاق أكثر من 120 مبادرة رئيسة ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية.
وتابع قائلاً: إن خطة الرئاسة تتواكب مع الأعداد المليونية للحجاج، لذا حرصت الرئاسة على أن تنفذ خطتها وبرامجها ومبادراتها على أن تكون تجربة الضيف الكريم حافلة بالمحطات الإثرائية، وزاخرة بكل ما يعينه على أداء المناسك بيسر وسهولة.
وأكد "السديس" أن الرئاسة تحرص في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني؛ حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعي، انطلاقًا من قيمنا الدينية والسعودية، التي تؤكد على معاني الكرم والحفاوة والترحيب.
كما تتضمن المحور الرقمي، وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات النوعية الدينية نحو الريادة الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات.