"صوغان" الأسرع بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

اكتسح "صوغان" لمالكه محمد وليد العنزي، المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة حقايق قعدان، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، بالطائف.
كما احتلّ أفضل توقيت بـ2:59.072 على مستوى الـ14 شوطًا المخصّصة للفترة الصباحية 2 كم.
وشهدت سباقات اليوم الثاني للحقايق، تحقيق مالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي، انتصارين ثمينين عن طريق المطية "الغزال" و"الشبابي"، بعدما كان أمس قد حقّق ثلاثة انتصارات ارتفعت برصيده في منافسة سيف النقاط.
وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: "المملكة" لخالد سعيد المري، "شواهين" للاهوم فيصل المري، "ملبي" لمحمد عبد اللطيف الحمادي، "نقو" لعوض صالح آل رزق، "الظبي" لمحمد فيصل المري، "احتياط" لعلي عبدالله المري، "شاهين" لعبدالعزيز معلاء السهلي.
"معالي" لسالم سعيد الهاجري، "مرعب" لمظفر محمد العامري، "الشاهينية" لمحمد مبارك الراشد، "المقنع" لرائد مبروك الشراري.