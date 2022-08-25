"صوغان" الأسرع بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وشهدت سباقات اليوم الثاني للحقايق، تحقيق مالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي، انتصارين ثمينين عن طريق المطية "الغزال" و"الشبابي"، بعدما كان أمس قد حقّق ثلاثة انتصارات ارتفعت برصيده في منافسة سيف النقاط.