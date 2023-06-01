"سمو العقارية" تطرح مشروع"الأصيلة" في الرياض للبيع المُباشر لمستفيدي الدعم ضمن برنامج "سكني"

طرحت شركة "سمو العقارية" مشروع "الأصيلة" السكني في الرياض للبيع المُباشر لمستفيدي الدعم ضمن برنامج "سكني" اعتبارًا من تاريخ 09/05/2023 ويعتبر المشروع واحدًا من أهم المشاريع السكنية التي تطورها شركة "سمو العقارية"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان التي تعمل على توفير خيارات سكنية فريدة من نوعها، تلبي رغبات وتطلعات أبناء الوطن وتساهم في زيادة نسبة تملكهم للمسكن الأول ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تواكب رؤية المملكة 2030.
من جانبه أشار المهندس جارالله بن محمد آل عمره الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية؛ إلى أن مشروع "الأصيلة" يتميز بموقعه الاستراتيجي والفريد في حي البشائر شمال شرق مدينة الرياض، وتوفيره نحو 326 فيلا عصرية صُممت للنُخبة، تتميز بجمالها وخصوصيتها العالية، ضمن بيئة نموذجية نابضة بالحيوية تلبي تطلعات الأسر السعودية.
ولفت "آل عمره" إلى أن مشروع "الأصيلة"، يُمثل الوجه المُشرق لمنطقة شمال شرق "الرياض" التي توفر تجربة فريدة للسكن، لما تتمتع به من الهدوء والسكينة، وتميُّز أحيائها بالحداثة والتطور، حيث تعتبر هذه المنطقة امتدادًا للتوسع العمراني للعاصمة والمستقبل الجديد لها، وتُشكل وجهة مثالية للباحثين عن السكن في أهم المناطق الواعدة التي تشهد ازدهارًا متسارعًا يواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياض.
وبيَّن "آل عمره" بأن مشروع "الأصيلة" يحظى بموقعٍ مميز على مقربة من مطار الملك خالد الدولي، ومجموعة فريدة من الأحياء النموذجية التي تحتضن مجتمعات سكنية نابضة بالحيوية، تتمتع بقدرٍ عالٍ من الفخامة والرفاهية التي عززت من جودة الحياة في المنطقة. علاوةً على وقوع المشروع قُرب مقر مهرجان الجنادرية، ونادي الفروسية، على ملتقى شبكة متطورة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تيسر الوصول لأي مكان في العاصمة بكل سلاسة.
ويوفر مشروع "الأصيلة" فرصة مثالية للسكن والاستقرار للأسرة السعودية حيث تم تصميم المشروع بعناية فائقة ليحتضن كل ما من شأنه أن يجعل الحياة اليومية أسهل وأجمل، إذ يُعد مشروع "الأصيلة" نموذجًا مثاليًا للمشروعات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مناطق مخصصة للحدائق العامة وألعاب الأطفال، ومساحات خضراء واسعة تم توزيعها بذكاء لتوفر بيئة صحية ومتنفسًا نقيًا لسكان المشروع. كما تم تصميم كل فيلا، بشكلٍ معماريٍ فريدٍ لتخلق عالمًا خاصًا يوفر حياة عصرية، تمنح الساكنين تجربة حياة مستقلة، في بيئة فاخرة مليئة بوسائل الراحة، تناسب الأسرة السعودية، وتلبي تطلعاتها في مسكنٍ صحيٍ آمنٍ تشعر فيه بالراحة والسكينة.
و بالتعاون مع شركة "أدير العقارية" تم إسناد أعمال التسويق لمشروع "الأصيلة"، انطلاقًا من إمكانياتها العالية، وقدرتها على تقديم خدمات تسويقية متكاملة تلبي تطلعات عملائها، حيث يحفل تاريخ الشركة بتسويق وبيع العديد من المشروعات الكُبرى التي حظيت بثقة السوق العقارية في المملكة، واستطاعت أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها، مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية بمقاييس عالمية. حيث تعتمد الشركة في عملها على الابتكار والتطوير، لتقديم منتجات عقارية نوعية تراعي أعلى المعايير العالمية، تلبي احتياجات السوق، وتساهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.