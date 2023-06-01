"سمو العقارية" تطرح مشروع"الأصيلة" في الرياض للبيع المُباشر لمستفيدي الدعم ضمن برنامج "سكني"

و بالتعاون مع شركة "أدير العقارية" تم إسناد أعمال التسويق لمشروع "الأصيلة"، انطلاقًا من إمكانياتها العالية، وقدرتها على تقديم خدمات تسويقية متكاملة تلبي تطلعات عملائها، حيث يحفل تاريخ الشركة بتسويق وبيع العديد من المشروعات الكُبرى التي حظيت بثقة السوق العقارية في المملكة، واستطاعت أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها، مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية بمقاييس عالمية. حيث تعتمد الشركة في عملها على الابتكار والتطوير، لتقديم منتجات عقارية نوعية تراعي أعلى المعايير العالمية، تلبي احتياجات السوق، وتساهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.