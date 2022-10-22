تجربة تاريخية.. "وزارة الثقافة" تستعد لتنظيم مهرجان "جدة للتراث" ديسمبر المقبل

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجان "جدة للتراث" الذي يحاكي أبرز المحطات التاريخية والثقافية التي مرت بها جـدة، من فترة ما قبـل الإسلام إلى الوقت الحاضر، بطريقة تمزج التراث العريق بالحداثة لتأخذ الزائر في تجربة تاريخية وقالب ممتع، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ويستمر المهرجان حتى الثامن عشر من نفس الشهر.