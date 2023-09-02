"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 185 طن سلال غذائية في السند وخيبر بختون خوا بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 185 طنًا و535 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقتي دادو بإقليم السند وشيترال بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 13,671 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في باكستان.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 6 أطنان و450 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب باليمن، استفادت منها 40 أسرة.
جاء ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
على صعيد آخر قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة باليمن خدماته العلاجية لـ 1.440 مستفيدًا خلال الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس من عام 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 465 شخصًا، وعيادة الباطنية 428 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 547 مريضًا.
وفي الخدمات المساندة استفاد من خدمات العزل 13 شخصاً، وقسم المختبر 227 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.378 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 304 أشخاص، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.