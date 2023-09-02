"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 185 طن سلال غذائية في السند وخيبر بختون خوا بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 185 طنًا و535 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقتي دادو بإقليم السند وشيترال بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 13,671 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.