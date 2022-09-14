الجوف.. إزالة 263 ألف متر مكعب من المخلفات والأنقاض ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

وقال الحموان إن أعمال المبادرة تتضمن رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة ومعالجة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة.