1301 جولة و802 بلاغاً تباشرها "تجارة جازان" خلال إجازة العيد

وأكدت "تجارة جازان" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى، على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".