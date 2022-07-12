1301 جولة و802 بلاغاً تباشرها "تجارة جازان" خلال إجازة العيد

باشرت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان، 802 بلاغًا تجاريًا، ونفذت 1301 زيارة تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة.
وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية بما فيها محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات والملابس وأنشطة أخرى؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 150 مخالفة تجارية، ومسح أسعار لـ(1463) منتجًا.
وأكدت "تجارة جازان" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى، على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".