"شورات وشباك نايلون".. بلاغان من "حرس حدود جدة" لـ"بيئة مكة" يطيحان بـ8 مخالفين

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الشعيبة، وبلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيدان باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة "الشورات"، و"شباك النايلون" مخالفين بذلك نظام الزراعة، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.