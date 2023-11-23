"شورات وشباك نايلون".. بلاغان من "حرس حدود جدة" لـ"بيئة مكة" يطيحان بـ8 مخالفين

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط 8 مخالفين؛ إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية؛ حيث جاءت عملية الضبط بالتعاون مع حرس الحدود بمركزي الشعيبة والطفية بجدة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الشعيبة، وبلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيدان باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة "الشورات"، و"شباك النايلون" مخالفين بذلك نظام الزراعة، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
من جانبه، بين مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تم مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مؤكداً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة؛ حفاظاً على الثروات المائية الحية.