"هيئة النقل": أسطول جديد لخدمة 26 مساراً و75 مدينة من خلال 7 محطات رئيسة

أعلنت هيئة النقل العام، دخول أسطول جديد يخدم 26 مساراً وأكثر من 75 مدينة ومحافظة من خلال 7 محطات رئيسة و99 نقطة توقف على امتداد المسارات بين المدن، مجهّز بأفضل أنظمة النقل الذكية المتكاملة ووسائل الأمان؛ تشمل كاميرات مراقبة ونظام تتبع حديث، لخدمة ونقل أكثر من مليون و800 ألف راكب سنوياً عبر 5 مراكز صيانة وتجهيز للحافلات.
جاء ذلك عقب توقيع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، عقد الامتياز الشمالي لخدمات النقل بالحافلات، بالتعاون مع «درب الوطن»، بحضور محمد يوسف ناغي؛ رئيس مجلس إدارة "حافل"، وعدد كبير من القيادات والمختصين والمهتمين في قطاع النقل.
وسيوفر التعاقد أيضاً أحدث القنوات البيعية لتذاكر المسافرين من خلال أجهزة البيع الآلية بالمحطات والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، إضافة إلى استحداث 400 وظيفة جديدة، مستهدفةً الكوادر الوطنية لتشغيل عملياتها.
وكانت "حافل" للنقل قد فازت مع "حافلات كوون تشنج" القابضة بعقد الامتياز الشمالي لخدمات النقل بالحافلات بين المدن، على أن تقدم الأخيرة خدمات الاستشارات الفنية لتطبيق أفضل أساليب إدارة وآليات النقل بين المدن.