"هيئة النقل": أسطول جديد لخدمة 26 مساراً و75 مدينة من خلال 7 محطات رئيسة

أعلنت هيئة النقل العام، دخول أسطول جديد يخدم 26 مساراً وأكثر من 75 مدينة ومحافظة من خلال 7 محطات رئيسة و99 نقطة توقف على امتداد المسارات بين المدن، مجهّز بأفضل أنظمة النقل الذكية المتكاملة ووسائل الأمان؛ تشمل كاميرات مراقبة ونظام تتبع حديث، لخدمة ونقل أكثر من مليون و800 ألف راكب سنوياً عبر 5 مراكز صيانة وتجهيز للحافلات.