الجموم.. "هيئة المياه" تشغّل المضخة الأولى لمحافظات مكة
قامت الهيئة السعودية للمياه، بالإشراف على تشغيل شركة نقل وتقنيات المياه للمضخة الأولى بمحطة الضخ الثانية بمحافظة الجموم، مع بدء موسم الحج 1445هـ، ضمن مشروع نظام نقل مياه "رابغ- جدة- مكة"؛ وذلك بقيمة تفوق 4 مليارات ريال، وبإجمالي أطوال أنابيب نحو 650 كم، لضمان إمداد المياه للمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ولتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكملت شركة نقل وتقنيات المياه في وقت لاحق، جاهزيتها التشغيلية لإمداد منطقة مكة المكرمة بقدرات إمداد تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميًّا؛ بعد دخول خزانات المغمس بكامل طاقتها التي تتجاوز قدرة خزنها التصميمية أكثر من مليون متر مكعب، وزيادة كفاءة محطات الضخ إلى ما يعادل 125% من سعة الضخ التصميمية، بجانب رفع كميات الخزن التشغيلي إلى ما يعادل 98% من سعة الخزن التصميمية، وتطبيق خطط استمرارية الأعمال بكفاءة عالية؛ لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام من المياه بأعلى جودة وموثوقية.
وأكدت الهيئة السعودية للمياه، اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات خلال موسم حج هذا العام 1445هـ؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل طمأنينة ويسر.