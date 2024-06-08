الجموم.. "هيئة المياه" تشغّل المضخة الأولى لمحافظات مكة

وأكملت شركة نقل وتقنيات المياه في وقت لاحق، جاهزيتها التشغيلية لإمداد منطقة مكة المكرمة بقدرات إمداد تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميًّا؛ بعد دخول خزانات المغمس بكامل طاقتها التي تتجاوز قدرة خزنها التصميمية أكثر من مليون متر مكعب، وزيادة كفاءة محطات الضخ إلى ما يعادل 125% من سعة الضخ التصميمية، بجانب رفع كميات الخزن التشغيلي إلى ما يعادل 98% من سعة الخزن التصميمية، وتطبيق خطط استمرارية الأعمال بكفاءة عالية؛ لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام من المياه بأعلى جودة وموثوقية.