"المسرح والفنون" تسعى لتطوير القطاع والارتقاء بالحراك السعودي

نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية بالرياض, ندوة بعنوان "الأندية الطلابية المسرحية"، وذلك ضمن سلسلة ندوات منتدى "كالوس"؛ بهدف تطوير القطاع والارتقاء بالحراك المسرحي السعودي، والتوعية بأهمية المسرح كرافد مهم للحركة الفنية الثقافية السعودية.
وشارك في الندوة عبدالله باحطاب ومساعد الزهراني؛ وناقشا نشأة ودور الأندية المسرحية في الجامعات السعودية، والعقبات والتحديات التي تواجه استمراريتها، وأثرها على الطالب الجامعي والحراك المسرحي السعودي.
وأكدت الندوة أهمية الأندية المسرحية الطلابية في تطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات أكاديمياً؛ حيث وفرت عدداً من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة والورش التي تحتضن من خلالها الطلبة الشغوفين بالمجال .
وشدد المشاركون على أهمية تعميق الصلة بين الطلبة والمسرح، وتعزيز العمل الجماعي، وتنمية القدرات الفنية والثقافية لديهم، مما ينعكس على شخصيات الطلبة من حيث الطلاقة والوقوف أمام الجمهور.
وناقشت الندوة بعض المقترحات للنهوض بالأندية الجامعية، أبرزها: توفير مسؤول عن الأنشطة الطلابية على أن يكون متخصصاً أو ذو خبرة في البرامج والدورات التي تؤهله للقيادة، وتوفير الإدارة المتخصصة لتسهم في التطوير واستمرارية القطاع، وإنشاء قاعات عرض مسرحي ملائمة للعروض، وتوفير عدد من الحصص اللامنهجية في الجامعات لاكتشاف المواهب الواعدة، ووجود حوكمة في الأنشطة الطلابية ووضع المعايير والأنظمة المناسبة لها، ورفع الذائقة العامة للمجتمع من خلال المسرح، وتوفير الدعم المادي للمسرحيات الجامعية، وإدخال مادة التربية المسرحية في التعليم .
وتأتي الندوة ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية؛ لدعم الحراك الثقافي في الفن المسرحي، ومناقشة المشكلات ومواجهة التحديات المسرحية من خلال خبرات وتجارب وآراء الممارسين والمهتمين والخبراء في القطاع.