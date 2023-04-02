"المسرح والفنون" تسعى لتطوير القطاع والارتقاء بالحراك السعودي

وناقشت الندوة بعض المقترحات للنهوض بالأندية الجامعية، أبرزها: توفير مسؤول عن الأنشطة الطلابية على أن يكون متخصصاً أو ذو خبرة في البرامج والدورات التي تؤهله للقيادة، وتوفير الإدارة المتخصصة لتسهم في التطوير واستمرارية القطاع، وإنشاء قاعات عرض مسرحي ملائمة للعروض، وتوفير عدد من الحصص اللامنهجية في الجامعات لاكتشاف المواهب الواعدة، ووجود حوكمة في الأنشطة الطلابية ووضع المعايير والأنظمة المناسبة لها، ورفع الذائقة العامة للمجتمع من خلال المسرح، وتوفير الدعم المادي للمسرحيات الجامعية، وإدخال مادة التربية المسرحية في التعليم .