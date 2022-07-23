"الأمن البيئي" تطيح بمقيم ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار وتفحيمها

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لقطعهما الأشجار، وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، وبحوزتهما أكثر من (700) متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من (200) متر مكعب من الفحم المحلي.