"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وتدن في الرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية والكامل وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.