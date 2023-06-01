"حقوق الانسان" ينوّه بنجاح حملة مكافحة المخدرات ويؤكد حرص القيادة على أمن وسلامة المجتمع

وأشار المجلس في بيان له أن النظام الأساسي للحكم نص على أن (تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ومن ضمن ذلك حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات). في تجسيدٍ أصيلٍ لسياسة الدولة "رعاها الله" في حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي يعيش على أرضها، ومنع كل ما يخل بأمنه واستقراره وسلامته.