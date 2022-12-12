"سعود بن معتصم" يكثف استعداداته لتمثيل المملكة في "تحدي مينا روتاكس ماكس" بعُمان

كثّف الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بطل تحدي بورشه في الشرق الأوسط، تحضيراته استعداداً لتمثيل المملكة العربية السعودية، ضمن بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكارتنج "كأس الأمم" التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط على حلبة "مسقط سبيد وي" بالجمعية العُمانية للسيارات، خلال الفترة من 13 وحتى 17 ديسمبر الحالي.
ويشارك الأمير سعود في فئة السنيور لتحدي مينا روتاكس ماكس إلى جانب السائق السعودي خالد شلش، حيث تعتبر تلك الفئة هي الأكثر تنافسية، ويشارك بها نخبة سائقي الكارتنج من المنطقة.
وتعد تلك المشاركة هي الأولى للأمير سعود في البطولة وعلى حلبة عُمان على وجه التحديد، حيث يسعى من خلال مشاركته إلى تأكيد التطور الذي شهدته تلك الرياضة في المملكة خلال الآونة الأخيرة وتجسيد الدعم الكبير الذي يشهده قطاع رياضة المحركات في المملكة، من خلال المشاركة المشرّفة، لا سيما في ظل مشاركة نخبة من الأبطال الذين يشاركون في العديد من البطولات في أوروبا.
وأعرب الأمير سعود بن معتصم آل سعود، عن فخره بتمثيل المملكة في ذلك المحفل الرياضي الكبير، مشيراً إلى أن المشاركة تعني الكثير بالنسبة له، لا سيما في تعزيز خبراته التنافسية في بطولة كبيرة تضم أبطالاً من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب مواصلة هدفه برفع مستويات الوعي حول رياضة الكارتنج في المملكة والظهور بشكل مشرّف يجذب الرعاة والشركات بشكل أكبر نحو المواهب السعودية في رياضة المحركات.
وقال: "تعتبر بطولة مينا روتاكس ماكس إحدى أكبر بطولات الكارتنج في المنطقة والتي يشارك بها صفوة السائقين، ومن هذا المنطلق، فأنا فخور بهذه المشاركة، حيث يشكل تمثيل المملكة في المحافل الدولية شرفًا كبيرًا وحلمًا يتمناه كل رياضي سعودي، وأتمنى التوفيق للفريق وتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية".
وأضاف: "هذه هي المشاركة الأولى لي على حلبة عُمان، ولذلك سأستغل جولات التجارب الحرة الست للتعرّف بشكل أكبر على الحلبة، إلى جانب الميكانيكي جيسون رولف الذي سيعمل على ضبط إعدادات السيارة بما يناسبني ويناسب الحلبة، وتعتبر هذه المرحلة هامة جداً لنا في ظل مشاركة أغلب السائقين على الحلبة من قبل، لذا ستكون هذه المشاركة قوية جداً من حيث التنافسية، وسنسعى إلى البناء على المكتسبات التي حققناها من مشاركتي في دورة الألعاب السعودية، والتي عززت من ثقتي بنفسي وقدراتي في تسجيل أوقات أسرع، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البطولة".
وقال إنه "على الرغم من مشاركتي في منافسات جي تي، إلا أن بطولات الكارتنج تحمل قدراً كبيراً من التنافسية"، وتعتبر الأساس الذي تقوم عليه كل منافسات رياضة السيارات، لذا فأنا حريص على المشاركة والمساهمة في استقطاب المزيد من المواهب السعودية لممارسة هذه الرياضة، والتي تعتمد بشكل أساسي على مهارة السائق".
واختتم قائلاً: "أشارك حالياً في تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، حيث شاركت في آخر جولتين في البحرين، واستعد حالياً للمشاركة في الجولة المقبلة في أبوظبي، وستسهم مشاركتي في بطولة مينا روتاكس ماكس في مساعدتي للحفاظ على لياقتي الذهنية في ظل المشاركة الواسعة لأبطال من مختلف دول المنطقة".
وتعد بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكارتنج "كأس الأمم 2022" هي أكبر تجمع لرياضة الكارتنج في الشرق الأوسط، وتسضيفها مسقط للمرة الثالثة خلال الفترة من 13 -17 ديسمبر 2022، وتتضمن منافسات حامية في 6 فئات مختلفة تتضمن كلاً من: تحدي مينا روتاكس ماكس، وسباق مينا للقدرة والتحمل وسباق مينا للسرعة.