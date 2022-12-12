"سعود بن معتصم" يكثف استعداداته لتمثيل المملكة في "تحدي مينا روتاكس ماكس" بعُمان

وأضاف: "هذه هي المشاركة الأولى لي على حلبة عُمان، ولذلك سأستغل جولات التجارب الحرة الست للتعرّف بشكل أكبر على الحلبة، إلى جانب الميكانيكي جيسون رولف الذي سيعمل على ضبط إعدادات السيارة بما يناسبني ويناسب الحلبة، وتعتبر هذه المرحلة هامة جداً لنا في ظل مشاركة أغلب السائقين على الحلبة من قبل، لذا ستكون هذه المشاركة قوية جداً من حيث التنافسية، وسنسعى إلى البناء على المكتسبات التي حققناها من مشاركتي في دورة الألعاب السعودية، والتي عززت من ثقتي بنفسي وقدراتي في تسجيل أوقات أسرع، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البطولة".