بيان "سعودي - أمريكي - بريطاني - إماراتي" يؤكد الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن

ورحب الرباعي بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 إبريل 2022، كما رحَّبوا أيضًا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.