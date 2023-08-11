"المغلوث": بطالة النساء بالمملكة انخفضت إلى 14٪.. ومساهمتهن في العمل الحر تزداد

أكد عضو جمعية السعودية الاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث أن ملف المرأة السعودية حظي باهتمام كبير من قبل حكومة المملكة، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها.
وقال: انخفضت معدلات بطالة المرأة، بعد أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021)، وذلك تزامناً مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات.
وأضاف المغلوث في حديثه لـ"سبق": وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفع معدل العاملات من النساء إلى نسبة السكان في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 30.4 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021؛ إذ كان المعدل 27.6 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 حيث كان 35.6 في المائة.
وأردف: نتائج التقرير أظهرت ازدياد مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام2021 961.189 وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـة ًبالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021 حيث كانت 105.518 بينما فيعام 2019 كان عدد وثائق العمل الحر 7.997.
وبخصوص قطاع السياحة، قال المغلوث: السياحة شهدت إقبالا من النساء السعوديات في مجالات مختلفة، إذ بلغ إجمالي السعوديات الموظفات في المنشآت السياحية لعام 2020 بمختلف الأنشطة الاقتصادية 66.8 ألف موظفة، فيما بلغ أعلى عدد للموظفات داخل القطاع في نشاط تقديم الطعام والشراب 41.2 ألف موظفة، وكان أقل عدد للمشتغلات في نشاط نقل الركاب بالسكك الحديدية، حيث بلغ 83 موظفة.
وأضاف: تم تخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سو ق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع.
وأردف: من أبرز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، والتي تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتابع: أثمرت الجهود عن مبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل، ومن بينها دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، وتشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وكذلك مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، ومبادرة تشجيع العمل عن بعد.
وقال "المغلوث": قدمت الوزارة عددًا من البرامج لتمكين المرأة ومنها توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات عبر "قرة"، وكذلك دعم وتسهيل نقل المرأة عبر برنامج وصول، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
واختتم بالقول: لقد حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة.